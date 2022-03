Il presidente ucraino: "La guerra deve finire, dobbiamo sederci al tavolo e trattare"

(LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l’omologo americano, Joe Biden per aver detto stop all’import di petrolio e gas russo. “Sono personalmente grato al presidente degli Stati Uniti Biden per questa decisione, per la sua leadership, per questo potentissimo segnale inviato al mondo”, ha detto Zelensky in un videomessaggio. “È molto semplice, ogni centesimo pagato alla Russia di trasforma in proiettili che volano verso altri stati sovrani”, ha spiegato il leader ucraino che poi ha concluso: “La guerra deve finire. Dobbiamo sederci al tavolo delle trattative”.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIM’ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata