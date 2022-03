Fitch: "Rschio default immininente per la Russia". Gli Usa: "I jet dalla Polonia sono una proposta non attuabile"

Prevista una nuova tregua per oggi in Ucraina per favorire i corridoi umanitari. Ad annunciarla, ieri, è stata la Russia. Nella notte le sirene antiaereo sono risuonate a Kiev mentre il presidente Zelensky si è detto pronto a trattare con Mosca su Crimea e Donbass ma ha ribadito che non ha intenzione di arrendersi. L’esercito di Putin ha invece preso pieno controllo della centrale di Zaporizhzhia. Ad annunciarlo la guardia nazionale russa secondo cui: “240 militari ucraini hanno deposto le armi e stanno tornando a casa. La centrale continua a operare normalmente”. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno rimandato al mittente l’offerta della Polonia che si era detta disponibile a fornire jet da mandare in Ucraina. Biden e Johnson hanno annuciato lo stop totale alle importazioni di petrolio e gas dalla Russia mentre ieri c’è stato il primo intervento del presidente cinese Xi Jinping che ha ribadito di essere disponibile ad avere un ruolo attivo nelle trattative di pace. Xi, che ha parlato con Macron e Scholz, ha poi dichiarato di essere “pronto a lavorare insieme per ridurre l’impatto negativo delle sanzioni”.

AGGIORNAMENTO

6h53 Ucraina: Tass, confermato colloquio Lavrov-Kuleba per domani in Turchia

Si dovrebbe tenere domani ad Antalya, in Turchia, il colloquio tra il ministro degli Esteri russo e Sergey Lavrov e l’omologo ucraino Dmitry Kuleba. Lo rivela l’agenzia russa Tass spiegando che il vertice, che si dovrebbe tenere a margine del forum diplomatico organizzato nella città turca, sarebbe stato confermato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, intervenuta alla radio Sputnik.

6h41 – Ucraina: sirene anti aeree a Kiev, civili nei rifugi

Sirene anti aeree sono risuonate stamattina a Kiev e dintorni, con l’allerta ai residenti civili di recarsi nei rifugi il prima possibile. “Allerta aerea sull’area di Kiev. Minaccia di attacco missilistico. Tutti subito nei rifugi”, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione regionale di Kiev Oleksiy Kuleba.

6h00 – Ucraina: leader Emirati e Arabia rifiutano telefonata Biden

I leader degli Emirati Arabi e dell’Arabia Saudita avrebbero rifiutato la telefonata del presidente Usa Joe Biden. Lo riferisce il Wall Street Journal che cita un funzionario secondo il quale Biden avrebbe cercato di chiamarli per discutere di un eventuale aumento delle importazioni di petrolio per compensare gli aumenti dei prezzi legati all’invasione russa in Ucraina dopo l’annuncio dello stop Usa al petrolio russo.

Secondo il quotidiano, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti avrebbero rifiutato la telefonata anche per le posizioni degli States nel Golfo con particolare riferimento alla guerra in Yemen.

3h30 Militari russi hanno il pieno controllo della centrale di Zaporizhzhya

L’esercito di Putin ha invece preso pieno controllo della centrale di Zaporizhzhia. Ad annunciarlo la guardia nazionale russa secondo cui “240 militari ucraini hanno deposto le armi e stanno tornando a casa”. Le attività della centrale proseguono regolarmente

1h18 – Usa, ogni goccia di petrolio russo consumata è altra goccia di sangue versato

“Dobbiamo ricordare che il cattivo qui è il presidente Putin e il presidente Zelensky ha ragione, ogni goccia di petrolio russo che viene consumata è un’altra goccia di sangue ucraino versato”. Così Victoria Nuland, sottosegretaria agli Affari politici del Dipartimento di Stato americano, parlando alla Cnn.

1h04 -Zelensky, Occidente farà un nuovo Piano Marshall per ricostruzione Paese

“Ci sarà un nuovo Piano Marshall per l’Ucraina. L’Occidente formerà questo pacchetto di supporto”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, citato da Ukrainska Pravda. “Il mondo non crede nel futuro della Russia”, ha aggiunto, “parlano di noi. Ci aiutano. Si stanno preparando a sostenere la nostra ricostruzione”.

