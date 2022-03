Il portavoce del ministero della Difesa russo: "Trovati documenti sensibili che lo dimostrano"

(LaPresse) Il ministero della Difesa russo ha riferito che “l’operazione speciale” condotta da Mosca in Ucraina ha sventato un piano di Kiev su larga scala con obiettivo il Donbass. A dichiararlo il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov, che ha fatto riferimento a un documento della Guardia nazionale ucraina nel quale sarebbe stato stabilito un piano per un’operazione di una settimana nelle regioni dell’Ucraina orientale. “L’operazione militare speciale delle forze armate russe, condotta dal 24 febbraio, ha anticipato e contrastato un’offensiva su larga scala da parte delle forze ucraine nelle Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk, che sono non controllata da Kiev, nel marzo di quest’anno”, ha detto Konashenkov in tv.

