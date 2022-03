La vicepremier, Iryna Vereshchuk, in un video messaggio: "Approvate le nostre rotte dalla Federazione Russa"

(LaPresse) L’Ucraina e la Federazione Russa hanno concordato un cessate il fuoco dalle 9 alle 21 per evacuare la popolazione attraverso corridoi umanitari in sei aree. Lo riferisce la vicepremier, Iryna Vereshchuk, in un video diffuso sui social. “Alle sei e mezza del mattino, abbiamo ricevuto un messaggio dalla Federazione Russa in merito all’approvazione delle nostre rotte precedentemente proposte, oltre ad avere inviato una lettera alla Croce Rossa con tale approvazione”, ha detto. L’evacuazione, stando a quanto riferito avverrà sulle seguenti rotte: Energodar – Zaporizhzhia, Sumy – Poltava, Mariupol – Zaporizhzhia, Volnovakha – Pokrovsk, Izyum-Lozovaya. E anche dagli insediamenti di Vorzel, Bucha, Borodyanka, Irpen, Gostomel della regione di Kiev.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIM’ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata