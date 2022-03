In un video si sentono i colpi delle bombe russe

(LaPresse) Forti esplosioni a Kiev intorno all’ora di pranzo. Secondo lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine l’esercito sta resistendo all’offensiva russa riuscendo a “mantenere la linea”. Una situazione che rimane tesissima mentre vige il cessate il fuoco per consentire, in alcune zone del Paese, l’evacuazione dei civili in fuga. Nella notte, due persone, tra cui un bambino di 7 anni, sono morte a causa dei bombardamenti avvenuti nella città di Chuhuiv, a est di Kharkiv, mentre due bambini sono rimasti vittime delle bombe su Malyn, nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev.

