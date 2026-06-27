Milano Pride, Schlein: “L’omotransfobia uccide, vogliamo una legge”

(LaPresse) “L’omotransfobia uccide. Purtroppo, ha ucciso anche Mirco Moriconi che aveva deciso di chiamarsi Michelangelo Andreoni ucciso da suo padre insieme alla madre. E qualche tempo fa aveva anche denunciato sui social, aveva scritto sui social ‘per mio padre meglio morto che gay’. L’omotransfobia purtroppo uccide e penso che davanti a questa tragedia bisogna che rifletta tutta la società e tutta la politica, perché qualcuno ancora si chiede che senso abbia fare i Pride”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein a margine del corteo del Milano Pride 2026. “Questo è il senso -prosegue la segretaria dem- cambiare la cultura in un paese dove l’omotransfobia purtroppo continua a fare vittime, perché alla fine l’odio e la discriminazione delle persone LGBTQ+ portano alla violenza, violenza in tante forme, fisica, mentale e dobbiamo tenerne conto. E qualcuno ancora si stupisce del perché noi vogliamo una legge contro l’odio, contro l’omobilesbotransfobia come era il DDL Zan che è stato affossato in Parlamento”.