Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 27 giugno 2026

Ultima ora

Milano Pride, Schlein: “L’omotransfobia uccide, vogliamo una legge”

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

(LaPresse) “L’omotransfobia uccide. Purtroppo, ha ucciso anche Mirco Moriconi che aveva deciso di chiamarsi Michelangelo Andreoni ucciso da suo padre insieme alla madre. E qualche tempo fa aveva anche denunciato sui social, aveva scritto sui social ‘per mio padre meglio morto che gay’. L’omotransfobia purtroppo uccide e penso che davanti a questa tragedia bisogna che rifletta tutta la società e tutta la politica, perché qualcuno ancora si chiede che senso abbia fare i Pride”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein a margine del corteo del Milano Pride 2026. “Questo è il senso -prosegue la segretaria dem- cambiare la cultura in un paese dove l’omotransfobia purtroppo continua a fare vittime, perché alla fine l’odio e la discriminazione delle persone LGBTQ+ portano alla violenza, violenza in tante forme, fisica, mentale e dobbiamo tenerne conto. E qualcuno ancora si stupisce del perché noi vogliamo una legge contro l’odio, contro l’omobilesbotransfobia come era il DDL Zan che è stato affossato in Parlamento”.