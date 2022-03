Aiuti nei rifugi e tra le case della città

(LaPresse) La Croce Rossa al lavoro a Mariupol per evacuare civili rimasti bloccati nelle loro case e tra le le persone nei rifugi per distribuire aiuti, una delle città più colpite dagli attacchi russi. I civili da giorni sono rimasti senza acqua, riscaldamento ed elettricità. Le interruzioni di corrente e gas significano che molti cittadini non riescono a cucinare e hanno perso l’accesso a internet.

