Il video messaggio del presidente ucraino: "Non ci arrenderemo"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un nuovo videomessaggio indirizzato alla nazione e pubblicato sul suo canale Telegram, ha lanciato un appello – insolitamente in lingua russa – alle forze armate di Mosca esortandole a ritirarsi. “La nostra resistenza per quasi due settimane vi ha mostrato che non ci arrenderemo, perché questa è la nostra casa. Sono le nostre famiglie e i nostri bambini. Combatteremo finché non riusciremo a riconquistare la nostra terra”, ha detto Zelensky, “Potete ancora salvarvi se tornate a casa”.

