Le parole del leader del Cremlino: "Non vediamo necessità di aggravare la situazione"

(LaPresse) “Non ci sono cattive intenzioni nei confronti dei nostri vicini. E consiglierei anche a loro di non aggravare la situazione, di non imporre alcuna restrizione, adempiamo a tutti i nostri obblighi e continueremo ad adempierli”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin partecipando a una videoconferenza. “Non vediamo alcuna necessità qui di aggravare la situazione o peggiorare le nostre relazioni. E tutte le nostre azioni, se si verificano, sorgono sempre esclusivamente in risposta ad alcune azioni ostili, azioni contro la Federazione russa”, ha aggiunto il leader del Cremlino.

