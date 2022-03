Esercito russo vicino a seconda centrale nucleare del Paese. Nel fine settimana terzo round di negoziati in Bielorussia

IN AGGIORNAMENTO

Decimo giorno di conflitto in Ucraina: continua l’avanzata delle forze russe. Dopo aver preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhizhia, dove da ieri gli addetti lavorano sotto minaccia di uomini armati, le forze russe si avvicinano ad un altro impianto nel sud del paese.

8h49 – Kiev conferma creazione di corridoi umanitari vicino alle città di Mariupol e Volnovakha

“A Mariupol e Volnovakha si preparano per l’apertura i corridoi di evacuazione umanitaria, sono state formate colonne di persone che devono essere evacuate. Le parti hanno temporaneamente cessato il fuoco nella zona dei corridoi”. Lo scrive su Twitter Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino ucraino Volodymyr Zelensky

8h24 – Mosca: separatisti del Donetsk accerchiano la città di Mariupol

“I militari della Repubblica popolare di Donetsk continuano a rafforzare l’accerchiamento attorno a Mariupol”. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato da Interfax. Mariupol si trova sulla costa settentrionale del Mar d’Azov, nel sud del paese, ed è uno dei più grandi porti commerciali dell’Ucraina, una città con quasi mezzo milione di abitanti nella regione di Donetsk.

7h48 – Ucraina: Russia dichiara tregua, aperti corridoi umanitari

L’esercito russo ha dichiarato la tregua e la creazione di corridoi umanitari dalla mattina di oggi per l’evacuazione della popolazione civile dalle città di Mariupol e Volnovakha. Lo afferma il ministero della Difesa russo in una nota citata dall’agenzia Interfax, in cui si precisa che i corridoi umanitari “sono stati concordati con la parte ucraina“. “Oggi, 5 marzo, dalle 10 ora di Mosca (le 8 italiane ndr), la parte russa dichiara la tregua e apre corridoi umanitari per l’uscita dei civili da Mariupol e Volnovakha”. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota citata dall’agenzia Interfax.

7h00 – Ucraina: sindaco Mariupol, città sotto assedio, ora corridoi umanitari

La città di Mariupol è “sotto assedio” colpita da “attacchi spietati” da parte delle “truppe di occupazione russe” ma “è una città forte e so che sopravviveremo”, motivo per cui “ora il nostro compito principale” è creare “corridoi umanitari per poter ricevere cibo e medicine”. Lo scrive il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko in un messaggio alla popolazione lanciato tramite il canale Telegram dell’amministrazione cittadina.

1h56 – Cnn: Usa e Nato temono bombardamenti delle città fino alla resa

I funzionari degli Stati Uniti e della Nato che monitorano la guerra in Ucraina hanno notato un cambiamento nella strategia di Mossa. La Russia ora sembra pronta a “bombardare le città alla sottomissione”, il che potrebbe infliggere significative vittime civili. Lo ha detto alla Cnn un alto funzionario dell’intelligence occidentale.

1h33 – Ucraina: amb. Usa, russi si avvicinano a seconda centrale nucleare più grande

Le forze russe si stanno avvicinando alla centrale nucleare più grande dell’Ucraina. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield, che non ha nominato l’impianto. “Sono a 20 miglia”, le sue parole riportate dalla Cnn. Secondo Energoatom, l’organismo di supervisione delle centrali nucleari ucraine, il secondo impianto nucleare più grande del paese, in termini di capacità di generazione di energia è la centrale nucleare di Yuzhnoukrainsk nell’oblast di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale. “Il presidente Putin deve fermare questa catastrofe umanitaria ponendo fine a questa guerra e ponendo fine a questi attacchi inconcepibili contro il popolo ucraino”, ha aggiunto l’ambasciatrice.

0h20 – La Nato rifiuta di dichiarare la No Fly Zone su Ucraina, Zelensky: “Da oggi avrete responsabilità di chi muore”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata