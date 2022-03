L'Alto Rappresentante dell'Ue per la politica estera: "Vittime civili con l'uso di armi severamente vietate dalla Convenzione di Ginevra"

“La Russia provocato molte vittime civili con l’uso di armi severamente vietate dalla Convenzione di Ginevra. Molte perdite civili”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. “Questo è il momento di far sentire la nostra voce e di alzarci. Questo è il momento in cui l’unità transatlantica è più importante che mai”.

