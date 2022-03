Migliaia di civili cercano la salvezza abbandonando le zone più bersagliate dall'offensiva russa

Migliaia di civili, soprattutto donne e bambini, cercano di mettersi in salvo dalla guerra in Ucraina fuggendo in zone più sicure. Una folla immensa ha riempito la stazione di Dnipro e poi i treni diretti o a Leopoli, la città più grande dell’Ucraina occidentale, o addirittura oltre il confine, verso l’Europa occidentale.

