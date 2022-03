Osservatrice Osce morta nel bombardamento di Kharkiv. Proteste contro la guerra a San Pietroburgo

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

6h53 bombardamenti a Sumy, colpita università militare

Le forze russe hanno bombardato nella mattinata un edificio della facoltà militare dell’università statale di Sumy, città nord-orientale dell’Ucraina. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ripreso su Twitter da Kyiv Independent.

6h29 Usa: “Cremlino ha lanciato attacco totale a libertà media e verità”

“La Russia è impegnata in una guerra non provocata contro l’Ucraina. In patria, il Cremlino è impegnato in un attacco totale alla libertà dei media e alla verità, e gli sforzi di Mosca per fuorviare e sopprimere la verità della brutale invasione si stanno intensificando”. È quanto afferma un comunicato pubblicato dal Dipartimento di Stato Usa.

1h59 Unhcr, un milione di profughi verso paesi vicini in una settimana

“In appena sette giorni abbiamo assistito all’esodo di un milione di profughi dall’Ucraina verso i paesi vicini”. Lo scrive su Twitter Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

1h46 proteste contro la guerra, 350 arresti a San Pietroburgo

La polizia di San Pietroburgo ha arrestato almeno 350 persone che manifestavano contro la guerra. Lo riferisce il sito di monitoraggio locale OVD-Info. Da giovedì scorso almeno 7.615 persone sono state arrestate in Russia per le proteste.

1h07 udite esplosioni vicino a metropolitana Kiev

Due esplosioni si sono udite poco fa vicino alla stazione della metropolitana Druzhby Narodiv di Kiev.

Lo riferisce su Twitter Kiev Independent, invitando i residenti a recarsi nel rifugio più vicino.

1h01 Osservatrice Osce morta nel bombardamento di Kharkiv

Maryna Fenina, membro nazionale della Missione speciale di monitoraggio dell’Osce in Ucraina (Smm), è morta il 1° marzo in un bombardamento a Kharkiv. Lo comunica l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Il presidente in esercizio dell’Osce e ministro degli Esteri della Polonia Zbigniew Rau e il segretario generale dell’Osce Helga Maria Schmid porgono le loro più sentite condoglianze ai cari di Maryna, nonché all’Smm nel suo insieme: “Le nostre più sentite condoglianze e condoglianze vanno alla famiglia di Maryna. Maryna era un membro prezioso del team Smm e i nostri colleghi in Ucraina rimangono in stretto contatto con la sua famiglia per offrire il nostro supporto”.

“Maryna – si legge nella nota – è stata uccisa mentre riforniva la sua famiglia in una città che è diventata una zona di guerra. A Kharkiv e in altre città e paesi dell’Ucraina, missili, proiettili e razzi stanno colpendo edifici residenziali e centri cittadini, uccidendo e ferendo civili innocenti, donne, uomini e bambini allo stesso modo”. “Nonostante i ripetuti appelli provenienti da tutta la comunità internazionale e da tutta l’Osce, l’operazione militare non provocata contro l’Ucraina continua.

Condanniamo fermamente l’aumento dei bombardamenti nei centri delle aree urbane che causano morte e lesioni ai civili e ribadiamo il nostro appello alla Federazione Russa per un cessazione immediata delle ostilità e impegnarsi in un dialogo significativo”, conclude la nota.

