Così Vladimir Milov a Milano a margine della presentazione di una mostra

(LaPresse) “Il modo in cui Putin fa politica e agisce mi fa pensare che un confronto diretto tra Putin e i paesi NATO sia inevitabile prima o poi”, lo ha detto Vladimir Milov, consigliere del dissidente politico russo Alexej Nalvalny, nel corso della presentazione della mostra “Sacharov. I diritti umani nel cuore dell’Europa” a Milano. “Non sappiamo come o quando ma sembra sempre più probabile che questo contrasto avrà luogo perché Putin non si fermerà”.

