Durissimo attacco del ministro dell'Economia francese durante un' intervista concessa all'emittente France Info TV

(LaPresse) Durissimo attacco di Bruno Le Maire alla Russia. Nel corso di una intervista concessa all’emittente France Info TV, il ministro dell’Economia francese ha criticato l’invasione ucraina, elogiando invece la tempestiva presa di posizione dell’Unione europea e degli Stati Uniti con le sanzioni imposte a Mosca. “Sarà la Russia a soffrire, non l’Europa. L’Europa potrebbe far fronte a un po’ più di inflazione e il prezzo del gas potrebbe salire un po’, ma è la Russia a soffrire, l’economia russa a soffrire e assisteremo al collasso del sistema finanziario russo. L’unica conseguenza per l’Europa, nelle prossime settimane, è un lieve aumento dei prezzi in relazione al rialzo dei prezzi dell’energia”, ha dichiarato Le Maire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata