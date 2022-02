Mezzi militari arrivano tra le strade della città. Le immagini diffuse sui social

(LaPresse) Alcuni video girati dai cittadini e diffusi sui social mostrano l’arrivo delle truppe russe a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. Secondo un alto funzionario ucraino si sta combattendo “strada per strada”. i combatte a Kharkiv dove sono state registate esplosioni in centro. Diverse le esplosioni in città. Secondo fotni russe oltre 471 soldati ucraini sarebbero stati catturati dalle truppe russe entrate in città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata