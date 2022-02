Polistirolo e bottiglie di alcolici seguendo le indicazioni del ministero degli Interni ucraino

(LaPresse) Mentre l’esercito ucraino combatte senza sosta per respingere l’offensiva russa a Kiev, i cittadini si stanno preparando a intervenire in prima persona qualora le truppe di Mosca dovessero riuscire a penetrare le difese della Capitale. Tra gli armamenti artigianali che vanno per la maggiore nelle ultime ore ci sono le bombe molotov che gli ucraini preparano seguendo le indicazioni del ministero degli Interni diffuse online.

