(LaPresse) Centomila secondo la polizia, mezzo milione secondo gli organizzatori. E’ il numero di persone scese in piazza a Berlino, in Germania, per manifestare contro la guerra in Ucraina. ‘Stand with Ukraine’, ‘Stop War’ sono alcuni dei cartelli esposti in piazza.

