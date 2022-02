Il presidente russo in conferenza stampa con il capo dello stato bielorusso Lukashenko

(LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che, con il leader bielorusso Alexander Lukashenko, hanno discusso della situazione nel Donbass, che attualmente si sta aggravando. “Sfortunatamente, in questo momento stiamo assistendo a un aggravamento della situazione nel Donbas”, ha detto Putin dopo i colloqui. “Abbiamo detto con il leader bielorusso che la chiave per il ripristino della pace civile in Ucraina è l’attuazione degli accordi di Minsk. Tutto ciò che Kiev deve fare è sedersi al tavolo dei negoziati con i rappresentanti del Donbass e concordare misure politiche, militari, economiche e umanitarie per porre fine al conflitto”, ha aggiunto Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata