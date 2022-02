Continuano i combattimenti nella provincia di Hajjah

(LaPresse) – Un missile probabilmente esploso dai ribelli Houti ha centrato una casa nel distretto di Hiran, in Yemen, uccidendo due civili e ferendone altri due. L’episodio si inserisce nella battaglia in corso tra la coalizione guidata dalla Arabia Saudita e le milizie sciite spalleggiate dall’Iran, in corso in quest a fase nella provincia di Hajjah. Nel paese dal 2014 è scoppiato il conflitto, quando i ribelli hanno preso la capitale Sanaa e parte del nord dello Yemen, costringendo il governo del presidente Mansour Hadi a fuggire a sud e successivamente in Arabia Saudita. Riad appoggia militarmente le forze regolari con raid aerei mentre Teheran sostiene i ribelli sciiti. Nella guerra si stima siano morte 130 mila persone ed è in atto una grave crisi umanitaria tra i civili, con circa 1,2 milioni di profughi e mancanzo di cibo, acqua e medicine.

