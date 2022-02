Lo ha detto il segretario di Stato: "Invasione possibile in qualsiasi momento"

(LaPresse) “Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti dell’escalation russa, comprese nuove forze che arrivano al confine ucraino. E come abbiamo detto prima, siamo in una fase in cui un’invasione potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken, parlando della situazione in Ucraina . “Abbiamo fatto ogni sforzo possibile per coinvolgere la Russia, esaminare le preoccupazioni che sono state sollevate, condividere le preoccupazioni che abbiamo, e che hanno anche gli alleati europei hanno”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata