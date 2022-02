Il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan: "Continuiamo a vedere segni di escalation"

“Continuiamo a vedere segni di escalation russa, comprese ora le forze che arrivano al confine”, “un’invasione potrebbe iniziare in qualsiasi momento se Vladimir Putin decidesse di ordinarla. Non commenterò sui dettagli delle nostre informazioni di intelligence, ma voglio essere chiaro, potrebbe iniziare durante le Olimpiadi, nonostante molte speculazioni sul fatto che accadrà solo dopo le Olimpiadi”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Siamo pronti in ogni caso. Siamo pronti a continuare una diplomazia orientata ai risultati che affronti i problemi di sicurezza di Stati Uniti, Russia ed Europa coerenti con i nostri valori e la reciprocità, e lo abbiamo chiarito alla Russia con i nostri alleati e partner. Siamo anche pronti a rispondere insieme a quegli alleati e partner qualora la Russia decidesse di intraprendere un’azione militare”, ha continuato.

