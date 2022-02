Nella capitale si va al pub per celebrare ritorno alla quasi normalità

(LaPresse) – In Danimarca il governo ha rimosso quasi tutte le restrizioni anti-Covid. Non sarà più neanche necessario esibire un certificato vaccianle per entrare in bar, ristoranti e discoteche. Il paese ha un alto tasso di vaccinati. I cittadini della capitale Copenaghen hanno festeggiato il ritorno alla quasi totale normalità affollando i locali del centro, come la storica birreria Hviids Vinstue, fondata nel 1723 e rimasta chiusa dal dicembre 2020 all’aprile 2021.

