Gli Stati Uniti alzano ancora l'allarme su un attacco russo all'Ucraina

(LaPresse) – Gli Stati Uniti alzano ancora l’allarme su un attacco russo all’Ucraina. “Siamo nella finestra in cui qualcosa può accadere, un’escalation militare, potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Crediamo che i russi abbiano messo in campo le capacità per condurre una significativa operazione” afferma il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Kiev intanto si mostra sicura . “Non credete alle previsioni apocalittiche, l’Ucraina è pronta a qualsiasi sviluppo, ha un forte esercito, un sostegno internazionale senza precedenti e la fiducia degli ucraini nel loro paese. Questo nemico dovrebbe aver paura di noi”, scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmitry Kuleba.

