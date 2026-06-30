Mondiali 2026, l'anatra Merlin diventa ambasciatrice di Città del Messico dopo video virale

A Città del Messico c’è una nuova eroina nella capitale. Si tratta di Merlin l’anatra, diventata una vera e propria sensazione virale durante i Mondiali 2026. L’animale è stato nominato ambasciatore ufficiale della capitale messicana, una delle città ospitanti i match di Coppa del mondo.

L’anatra domestica ha due anni e ha conquistato il cuore degli appassionati di calcio di tutto il mondo dopo essere stata ripresa mentre si muoveva dondolando tra la folla, indossando quella che sembrava essere la maglia della nazionale messicana, durante i festeggiamenti di strada seguiti alla vittoria per 2-0 del Messico contro il Sudafrica nella partita d’esordio del 12 giugno.

Dopo che il video è diventato virale su Internet, la popolarità di Merlin è salita alle stelle al punto che la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha invitato l’anatra e i suoi proprietari a una conferenza stampa al Palazzo Nazionale lo scorso 22 giugno.