I Paesi Bassi hanno ancora una serie di restrizioni in atto

(LaPresse) Più di diecimila persone hanno marciato pacificamente a Rotterdam per protestare contro le misure del governo olandese sul coronavirus. I Paesi Bassi hanno ancora una serie di restrizioni in atto, come l’uso del greenpass e orari di apertura limitati nei negozi e in diverse attività .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata