I supporter della vicepresidente contro "l'uso politico della giustizia"

I supporter della vicepresidente ed ex capo di Stato argentina Cristina Fernández de Kirchner hanno manifestato davanti alla Corte Suprema di Buenos Aires contro quello che definiscono “un uso politico della giustizia”. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni dei giudici della corte. Fernández è imputata in vari processi per corruzione.

