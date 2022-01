Il gruppo si allena a Kharkiv, a pochi km dal confine

(LaPresse) Alcune donne ucraine si stanno offrendo volontarie per l’addestramento militare per respingere la potenziale invasione delle truppe russe. Svetlana Putilina, a capo di un’organizzazione religiosa per donne musulmane nella città ucraina di Kharkiv, a soli 40 chilometri dal confine con la Russia, trascorre i suoi fine settimana ad allenarsi con altre donne. In molti temono che se la Russia attaccasse, Kharkiv potrebbe essere uno dei primi obiettivi. “Se il nostro governo fornirà armi, le prenderemo e difenderemo la nostra città”, ha detto una delle donne.

