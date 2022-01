Tra i manifestanti striscioni pro Regno Unito e pro Usa

(LaPresse) Alcuni manifestanti si sono radunati a Kiev, la capitale dell’Ucraina, per mostrare gratitudine ai Paesi occidentali che stanno supportando l’Ucraina nelle tensioni con la Russia. “Usa, Gran Bretagna e gli altri che ci aiutano, gli ucraini vi ringraziano” uno dei cartelloni in piazza. Tra i manifestanti striscioni pro Regno Unito e pro Usa, che insieme ad altri membri della Nato hanno iniziato a fornire aiuto militare al Paese in vista di un possibile conflitto nell’area o di un’invasione da parte della Russia.

