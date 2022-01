Roma, 27 gen. (LaPresse) – “Dopo due videomessaggi del presidente Volodymyr Zelensky, il panico tra la popolazione è notevolmente diminuito”. Lo ha detto a LaPresse il deputato ucraino Oleksandr Kachura, del partito di Zelensky, ‘Servant of the People’, parlando della crisi in atto al confine tra Russia e Ucraina. Kachura ha affermato che la popolazione è preparata in caso di attacco da parte di Mosca. “Siamo in uno stato di vera guerra dal 2014. E molte persone sanno, ad esempio, dove si trova il rifugio antiaereo più vicino e i ministeri hanno condotto una campagna informativa”, ha detto Kachura.

