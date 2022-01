Piccola cerimonia nel quartiere Mitte di Berlino

(LaPresse) Il presidente della Knesset israeliana Mickey Levy e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier hanno deposto corone di fiori al Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, anche conosciuto come Memoriale dell’Olocausto, situato nel quartiere Mitte a Berlino. I due leader hanno preso parte alla piccola cerimonia organizzata nel giorno in cui si commemorano le vittime della Shoah.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata