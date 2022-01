Evacuate centinaia di persone dalla zona

(LaPresse) I forti venti hanno spinto verso la costa le fiamme di un incendio scoppiato tra le montagne sopra Big Sur, costringendo centinaia di residenti a evacuare la zona. Secondo i vigili del fuoco l’incendio è scoppiato venerdì sera in un canyon e ha bruciato in poco tempo 1.500 acri di cespugli e sequoie. Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione per circa 500 residenti e chiuso un tratto dell’autostrada, incluso il ponte Bixby. Venti forti sono stati rilevati in tutta la San Francisco Bay Area, abbattendo alberi e linee elettriche e provocando interruzioni ad almeno 18.000 persone.

