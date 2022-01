Le acque del fiume Alcamayo hanno allagato la zona

Centinaia di turisti sono stati evacuati a Machu Picchu, in Perù, dopo che pesanti inondazioni hanno bloccato la ferrovia utilizzata per uscire dall’area protetta. Secondo la protezione civile della regione, il fiume Alcamayo, in piena, ha allagato anche due hotel nella città di Aguas Calientes, dove molti visitatori soggiornano durante la visita alle rovine Inca.

