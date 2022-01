l Centro nazionale di meteorologia ha avvertito i sauditi di forti temporali in diverse parti del Regno all'inizio di questa settimana

(LaPresse) I residenti nella città di Tabuk in Arabia Saudita questa settimana si sono svegliati e hanno trovato il deserto coperto di neve. Le persone hanno condiviso video sui social media che mostrano cammelli che corrono sulla coltre bianca. Nelle immagini la nevicata il 17 gennaio e le spettacolari riprese con droni del deserto spolverato di neve il giorno successivo. I turisti si sono riversati nella zona per godersi la neve che si vede raramente in Arabia Saudita. Il Centro nazionale di meteorologia ha avvertito i sauditi di forti temporali in diverse parti del Regno all’inizio di questa settimana.

