Il premier britannico annuncia in Parlamento la rimozione della stretta

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato alla Camera dei Comuni che da giovedì 27 in Inghilterra verrano rimosse le restrizioni anti-Covid del piano B varato l’8 dicembre. Il primo ministro ha detto che “i dati dimostrano che i contagi stanno calando e che “gli scienziati ritengono che il picco di Omicron sia stato raggiunto” e che “i ricoveri negli ospedali si sono stabilizzati”.

Johnson ha però raccomandato “prudenza per gli ultimi mesi dell’inverno”, chiarendo che “la pandemia non è finita” e che Omicron “non è una malattia leggera, in particolare se non si è vaccinati”.

“Verrà presto il momento” in cui le leggi sull’autoisolamento decadranno”, ha dichiarato poi Johnson, chiarendo tuttavia che l’obbligo legale di autoisolarsi se si ha il Covid rimane per ora in vigore.

L’annuncio di Johnson significa lo stop all’obbligo di mascherina e di certificato vaccinale e la fine della raccomandazione alle aziende di ricorrere allo smart working.

