(LaPresse) “La prima cosa che voglio fare è raccogliere l’eredetià che ci ha lasciato Sassoli: David era un combattente per l’Europa. Credeva nel potere dell’Europa di forgiare un nuovo percorso in questo mondo, grazie David”. Così la neopresidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parlando in italiano nel suo discorso di insediamento. “Onorerò la memoria di Davide battendomi per l’Europa “, ha aggiunto.

