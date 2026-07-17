Ucraina, due morti in attacco russo su Odessa: l'intervento dei soccorritori

Quattro persone sono morte negli attacchi russi nella notte contro l’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “A Odessa, due persone sono state uccise a seguito dell’attacco missilistico notturno della Russia contro un edificio residenziale. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini”, ha spiegato su X. Nelle immagini l’intervento dei soccorritori sulle zone colpite. “Nella regione di Sumy sono state sganciate quindici bombe aeree guidate. Una persona è rimasta ferita a Sumy e sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture civili, tra cui una biblioteca”, ha dichiarato. “Anche altre regioni del nostro Paese sono state colpite. Nella regione di Zaporizhzhia, due persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite in un attacco aereo. Nella regione di Kharkiv, tre persone sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti. Una persona è rimasta ferita nella regione di Cernihiv. Anche le regioni di Kherson, Donetsk e Dnipro sono state oggetto di attacchi. Nel corso della notte, il nemico ha lanciato contro l’Ucraina oltre 130 droni d’attacco e otto missili”, ha proseguito.