Usa, inondazioni improvvise in Texas: la strada interrotta da un fiume di fango

Decine di automobilisti bloccati o persone intrappolate in casa sono state salvate dai soccorritori in Texas, colpito da gravissime inondazioni. Almeno una persona è morta, ha dichiarato il governatore Greg Abbott: “La nostra priorità assoluta è salvare vite umane”, ha affermato il politico. Dopo giorni di piogge torrenziali, il Servizio Meteorologico Nazionale ha dichiarato che una “grande e letale ondata di piena” si è abbattuta lungo lo stesso fiume devastato da alluvioni improvvise l’estate scorsa, quando due dozzine di bambini e animatori hanno perso la vita al Camp Mystic. Proprio come l’anno scorso, le inondazioni sono arrivate nel cuore della notte. Ma questa volta alcuni residenti della regione del Texas Hill Country hanno riferito di aver ricevuto più avvisi. In alcuni punti del fiume Guadalupe il livello è salito di oltre 9 metri. Il governatore ha dichiarato che sono stati dispiegati più di 1.300 soccorritori, che hanno tratto in salvo ben oltre 70 persone.