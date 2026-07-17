Incendi in Canada, il fumo arriva fino a New York: Manhattan avvolta dalla "nebbia"

New York avvolta dalla nebbia, o meglio, dai fumi degli incendi boschivi scoppiati in Canada, arrivati fino alla Grande Mela. Fonti sanitarie raccomandano a residenti e turisti in città di stare il meno possibile all’aria aperta e di indossare le mascherine, a causa dell’inquinamento atmosferico in città. Giovedì, un fumo denso proveniente dai roghi ha oscurato i cieli degli Stati Uniti, dai Grandi Laghi a parti della costa orientale, riducendo la visibilità e dando luogo ad avvertimenti secondo cui respirare l’aria all’aperto potrebbe essere pericoloso. La dottoressa Neelima Tummala, otorinolaringoiatra presso la NYU Langone Health, intervistata da Ap, ha avvertito che la popolazione più a rischio comprende i bambini di età inferiore ai cinque anni e le persone di età pari o superiore ai 65 anni, che tendono ad avere altre patologie. Proprio a New York è in programma domenica 19 luglio la finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Spagna.