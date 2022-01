Si sono rotti i cavi sottomarini delle comunicazioni

Allarme per la situazione nell’arcipelago di Tonga, dopo l’eruzione del vulcano della scorsa settimana e il violentissimo tsunami. Lo Stato di 169 isole nel sud del Pacifico potrebbe restare tagliato fuori dalle comunicazioni e non riesce a quantificare i danni. I soccorsi sono sempre più difficili e le autorità non sono riuscite a mettersi in contatto con diverse piccole isole, che sono a pochissimi metri sopra il livello del mare. Si sono rotti anche i cavi sottomarini, che trasportano il 99% delle comunicazioni. L’eruzione ha provocato danni simili a un terremoto di magnitudo 5.8 non solo sulle isole: sembra che anche in Perù ci siano state vittime per le onde anomale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata