La ministra tedesca in visita a Mosca

(LaPresse) La ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, in visita in Russia, ha incontrato l’omologo russo Sergey Lavrov. Dichiarazioni distensive quelle rilasciate dai due interessati prima dell’incontro. “Durante la mia visita vorrei sottolineare quanto importanti siano le relazioni con la Russia per il nuovo governo federale tedesco e per me personalmente. Non ci sono alternative a relazioni stabili fra Mosca e Berlino”, ha detto Baerbock. “Vorremmo vedere relazioni russo-tedesche più costruttive volte a superare i problemi accumulati con tutti i membri del nuovo governo”, ha invece sostenuto Lavrov.

