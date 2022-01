Proseguono le indagini sull'attacco di sabato. A Manchester in Inghilterra arrestati due adolescenti

(LaPresse) Le forze dell’ordine e gli investigatori hanno presidiato la sinagoga di Colleyville, in Texas, dove sabato 15 gennaio Malik Faisal Akram, un cittadino britannico di 44 anni, ha fatto irruzione tenendo in ostaggio quattro persone per diverse ore. Lo stallo si è concluso nella serata, quando gli ultimi ostaggi sono scappati dalla sinagoga e una squadra SWAT dell’FBI si è precipitata all’interno, uccidendo il rapitore. Intanto proseguono le indagini. Due adolescenti sono stati arrestati a Manchester, in Inghilterra. La polizia inglese non ha fornito i nomi degli arrestati né ha precisato se affrontano accuse, limitandosi a dire che sono in custodia per interrogatori. La portavoce dell’FBI a Dallas, Katie Chaumont, ha rimandato le domande in merito alla polizia di Manchester.

