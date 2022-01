L'istante dell'esplosione catturato dallo spazio

(LaPresse) Ha eruttato il vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, vicino a Tonga, arcipelago di 170 isole del Sud Pacifico, a metà strada tra la Nuova Zelanda e le Hawaii. L’incredibile momento dell’eruzione è stato catturato da più satelliti e le immagini sono state diffuse su Twitter dove in breve tempo sono diventate virali. Secondo il Servizio geologico di Tonga le colonne di gas, fumo e cenere che si riversano dal vulcano hanno raggiunto i 20 km nel cielo. L’eruzione è stata così violenta da essere stata udita nelle Fiji, a più di 800 km di distanza da Tonga, hanno detto i funzionari della capitale Suva. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata