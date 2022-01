Le proteste a Sydney al grido di 'freedom'

(LaPresse) Centinaia di manifestanti sono tornati in piazza sfilando nel centro di Sydney sabato in protesta contro le vaccinazioni per i bambini. I manifestanti hanno sventolato bandiere e portato striscioni, alcuni anche a sostegno di Novak Djokovic.

