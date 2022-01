Dieci i feriti nella deflagrazione avvenuta nella città di Chongqing

(LaPresse) E’ di 16 morti e dieci feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta in una mensa di Chongqing, nella Cina centrale. Come riferisce l’agenzia Xinhua, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali alla base della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas. I soccorritori hanno impiegato diverse ore a recuperare le persone rimaste intrappolate all’interno dell’edificio, crollato su se stesso dopo l’esplosione. Almeno uno dei feriti è ricoverato in gravi condizioni.

