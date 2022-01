Il presidente Usa: "Risposta risoluta se ci sarà invasione di Mosca"

(Lapresse) Joe Biden torna ad avvertire, seppur indirettamente, Vladimir Putin nel caso di un attacco di Mosca all’Ucraina. “Se la Russia invaderà ulteriormente l’Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati risponderanno risolutamente“, ha detto il capo della Casa Bianca in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il 10 gennaio, a Ginevra, è in programma il bilaterale Stati Uniti-Russia. Il 12 a Bruxelles previsto invece il confronto tra Russia e Paesi Nato, mentre il 13 a Vienna si terrà il vertice sempre tra la Russia e i Paesi dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata