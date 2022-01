Spettacolare recupero dei Vigili del Fuoco: nessuno è rimasto ferito

(LaPresse) La formazione di ghiaccio su un cavo ha bloccato due vagoni di una funivia sui Monti Sandia, nei pressi di Albuquerque, nello Stato americano del Nuovo Messico. A bordo si trovavano 21 persone, rimaste sospese per una notte. Un portavoce dei Vigili del Fuoco della Contea di Bernalillo ha riferito che 20 persone in un vagone sono state salvate nel primo pomeriggio di sabato e che una persona, a bordo del secondo vagone, è stata tratta in salvo diverse ore dopo. Il portavoce ha affermato che le persone erano tutte dipendenti della Sandia Peak Aerial Tramway o di un rifugio in cima a una montagna. Non sono stati segnalati feriti.

