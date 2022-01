Saranno anche 50 anni dal devastante terremoto di Assisi

(LaPresse) Dalla morte di Madre Teresa di Calcutta al funerale di Lady Diana, il 2022 segna una serie di anniversari importanti per tutto il mondo. La suora cattolica romana è morta 25 anni fa, il 5 settembre 1997: oltre 500 le sue missioni in 100 diversi Paesi del mondo. Nel 1979 ha ricevuto il Nobel per la Pace. Il giorno dopo la sua morte centinaia di persone si sono radunate invece in Inghilterra per i funerali di Lady Diana, rimasta uccisa il 31 agosto del 1997 in un’incidente d’auto. Nel 2022 saranno anche passati 50 anni dall’attacco alle Olimpiadi del 1972 a Monaco, che ha causato la morte di 12 persone tra le quali 5 atlete israeliane per mano di un commando palestinese. Sono anche 25 anni dal terremoto devastante di Assisi, il 26 settembre 1997. Saranno, tra le altre cose, anche 110 anni dal naufragio del Titanic e 25 anni dalla firma del Protocollo di Kyoto.

