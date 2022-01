Migliaia di persone si sono radunate sulla spiaggia più famosa del Brasile per festeggiare il 2022

Migliaia di persone, tra locali e turisti, si sono radunate sull’iconica spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro per celebrare l’arrivo del 2022 nonostante le restrizioni per il coronavirus. Allo scoccare della mezzanotte è iniziato uno spettacolo pirotecnico di 15 minuti. In tanti se lo sono goduto con un tuffo in mare. Le autorità cittadine avevano invece annullato gli eventi dal vivo, limitando i trasporti pubblici e il traffico nell’area.

