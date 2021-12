La funzione solenne si terrà il giorno di Capodanno

La salma di Desmond Tutu, l’arcivescovo sudafricano anti-apartheid scomparso il 26 dicembre a 90 anni, è stata portata nella cattedrale di San Giorgio, a Città del Capo, per l’ultimo saluto prima dei funerali di Stato, che si terranno il primo gennaio.

Il corteo che accompagnava il feretro verso la cattedrale ha sfilato per le strade, rendendo onore a un uomo considerato da molti come la coscienza morale del Paese. La bara di Tutu resterà nella cattedrale, dove i fedeli potranno rendere omaggio prima della funzione funebre il giorno di Capodanno.

Tutu, Premio Nobel per la pace nel 1984, ha lavorato con passione instancabile e non violenta per abbattere l’apartheid, il brutale regime di oppressione decennale del Sudafrica che si è concluso solo nel 1994.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata